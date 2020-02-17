Адель обвенчала лучшую подругу и спела на ее свадьбе (фото, видео)

Шоу-бизнес

Британская певица Адель, которая похудела на 45 килограммов, обвенчала свою лучшую подругу Лору Докрилл с гитаристом The Maccabees Хьюго Уайтом, выступив в роли священника. Адель получила право официально заключать браки несколько лет назад. Первыми ее «молодоженами» были британский комик Алан Карр и его бойфренд Пол Дрейтон. Адель соединила их узами брака на заднем дворе своего собственного лос-анджелесского дома в 2018 году. Она получила соответствующее разрешение в одной из церквей Лос-Анджелеса.

На свадьбе Лоры и Хьюго, которая состоялась в Лондоне, Адель была к кремовом топе и пышной юбке с цветочным узором от Oscar de la Renta, а также нарядной шляпке.

Как пишет издание Daily Mail, 31-летняя певица также дала небольшой концерт, доказав, что потеряла лишние килограммы, но не свой удивительный голос.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что похудевшая Адель перепугала фанатов своим изможденным видом.

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