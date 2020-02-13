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Стиль жизни

Сбросившую 45 килограммов Адель засняли в спортивном костюме на улице (фото)

9:10 13 февраля 2020 769
Адель
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как сбросившая 45 килограммов британская певица Адель засветилась на вечеринке после вручения премии «Оскар» и удивила фанатов своим новым обликом, поп-звезду засняли на улице Лос-Анджелеса. 31-летняя Адель была в черном спортивном костюме — облегающем топе и леггинсах. И выглядела превосходно.

Певица занялась своей фигурой, расставшись с со своим мужем Саймоном Конеки. Первые результаты своего похудения она показала в октябре прошлого года. Похудеть она решила прежде всего ради своего семилетнего сына Анджело. Она хочет быть здоровой мамой, а полнота начала причинять ей дискомфорт и влиять на самочувствие.

Ранее поп-дива говорила, что ее не беспокоит лишний вес. И ее фанатов он тоже не должен беспокоить, поскольку она записывает музыку «для ушей, а не для глаз». Однако теперь она довольна тем, что ей удалось измениться.

Тренер звезды Камилла Гудис рассказала, что Адель сидит на строгой диете, потребляя лишь 1000 калорий в день, и регулярно занимается физическими упражнениями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Адель встречается с темнокожим рэпером Скептой.

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