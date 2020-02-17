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В киевском метро заметили странную растительность: сеть возмутили фото
В Киеве на станции метро «Олимпийская» снова заметили плесень. Фото выложил в сеть юрист и блогер Клим Братковский.
«КП Киевский метрополитен. Зелень снова вернулась в киевское метро», — написал он в Facebook в воскресенье, 16 февраля.
В сети тут же решили, что плесень на стенах — не простая, а противовирусная. Об этом в Facebook написал пользователь Олег с ником «Миклухо-Маклай».
В последний раз зеленый грибок на стенах станции видели в декабре, и после этого в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен» отчитались о постоянной работе по ликвидации мокрых пятен и подтеков в подземке, которая ведется на «синей ветке» в ночное время.
Транспортники объяснили появление влаги и плесени негативным воздействием грунтовых вод на конструкции станций и тоннелей («Олимпийская» считается одной из самых «мокрых» станций Киевского метрополитена).
Напомним, накануне киевлян предупредили о ремонте эскалаторов, который планируют начать на станции «Майдан Незалежности» 18 февраля.
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