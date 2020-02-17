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Происшествия

На Крещатике в Киеве горел известный ресторан: в сети показали фото последствий пожара

10:20 17 февраля 2020 332
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в воскресенье, 16 февраля, в центре Киева горел ресторан «Шато», расположенный по адресу Крещатик, 24. Напомним, на днях при пожаре на станции технического обслуживания автомобилей (СТО) на Троещине пострадал человек.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что возгорание произошло в вытяжке ресторана. Огнем было охвачено 10 квадратных метров.

Всех посетителей и персонал ресторана оперативно эвакуировали. Локализация и ликвидация возгорания заняли меньше получаса.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

Ресурс «Информатор» опубликовал фото с места инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля горела СТО в районе Куреневки, а перед этим пожар возник на территории депо в Дарницком районе.

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