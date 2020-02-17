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Отец юноши получил необычный подарок от того, кому пересадили сердце его умершего сына
Житель американского штата Виргиния Джон Рид в январе 2019 года потерял своего 16-летнего сына Дакоту. Подросток погиб в автокатастрофе. После его смерти семья приняла решение передать его органы для трансплантации нуждающимся. На днях Джон получил необычный подарок от человека, в чьей груди теперь бьется сердце Дакоты. Роберт O’Коннор из штата Массачусетс прислал по почте коробку, в которой был плюшевый медвежонок в футболке с надписью «Лучшему отцу» и записка. Нажав на игрушку, Джон смог услышать запись биения получившего новую жизнь сердца своего умершего сына. Подарок растрогал до слез самого Рида и пользователей сети, посмотревших видео ролик.
O’Коннор сказал, что хотел поблагодарить семью Ридов за спасение его собственной жизни. И что он хочет, чтобы они все еще могли ощущать присутствие Дакоты. Поэтому, при помощи персонала медицинского центра, где ему делали операцию, он записал свое сердцебиение.
«Я получил сердце — я получил жизнь. Теперь я способен просто выйти на улицу, что-то делать. Плавать с моей внучкой в бассейне. Просто вернуться к жизни», — говорит Роберт.
Как сообщает телеканал CBS, Роберт и семья Рид в ближайшее время планируют встретиться и познакомиться лично.
Джон говорит, что Роберт — не единственный человек, которого спасли пересаженные органы Дакоты. С ним уже связался фермер, который получил почки и поджелудочную железу его сына. А также 21-летний парень, который теперь может видеть благодаря Дакоте.
Ранее «ФАКТЫ» писали — что такое посмертное донорство и как будет действовать закон о трансплантации.
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