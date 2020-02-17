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«Уже бы родила»: Каменских рассказала о беременности и летающей посуде

12:17 17 февраля 2020 51
Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которую не раз подозревали в беременности, отреагировала на очередные слухи.

Откровенно о том, почему она фотографировалась с врачом, который занимается планированием семьи, Настя рассказала Кате Осадчей в программе «Светская жизнь» для 1+1.

Она отметила, что фото сделали давно. «Слушай, я уже бы родила, я не могу вынашивать — как слон», — рассмеялась певица. По ее словам, врач был другом знакомых. «Нас попросили сделать фото. А беременность же невозможно спрятать», — отметила Настя.

Она не исключает, что скоро забеременеет, но когда это произойдет, сама не знает. «Может, год, два, три. Ждите», — обратилась певица к поклонникам.

А вот в отношениях Насти с Потапом все прекрасно. Каменских говорит, что появилось уважение. «Раньше и посуда летала. Но это же страсть», — считает Настя.

Напомним, ранее Потап назвал Настю матерью своего будущего ребенка.

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