«Мать моего ребенка будущего»: Потап повеселил сеть видео с Настей Каменских

Шоу-бизнес

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) повеселил сеть видео со своей женой — певицей Настей Каменских (NK). Настя, которую накануне раскритиковали за «детские танцы», двигается под новую песню Потапа «Девчонка».

«Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев — будет супер-хит. Это моя девчонка, мать моего ребенка — будущего», — поет Потап, который появляется перед камерой с полотенцем на голове, демонстрируя большой живот.

Поклонники повеселились и написали множество комплиментов Потапу и Насте. Они также заподозрили Каменских в беременности.

«Мммм, возможно, это намёк? И мы вскоре вас поздравим», «Настя беременна», — пишут комментаторы.

Отметим, что Каменских уже не раз подозревали в беременности, но слухи не подтверждались. А вот певица Джамала, которую никто не подозревал в беременности, внезапно показала уже внушительный животик.

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