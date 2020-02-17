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Смертельный коронавирус впервые нашли у россиянки
У еще одной пассажирки отправленного в Японии на карантин круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус — инфицирована гражданка России. Ранее США эвакуировали с судна 300 своих граждан, у которых вирус не был обнаружен.
О заболевании россиянки сообщает посольство РФ в Японии и уточняет, что инфицирование у женщины выявили в результате медицинской проверки всех пассажиров круизного лайнера.
Тем временем эвакуация украинцев — 25-ти членов экипажа судра — не планируется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди пораженных коронавирусом на борту лайнера в Японии — двое украинцев. Они — члены экипажа судна.
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