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Мир

Смертельный коронавирус впервые нашли у россиянки

12:42 17 февраля 2020 832
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

У еще одной пассажирки отправленного в Японии на карантин круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус — инфицирована гражданка России. Ранее США эвакуировали с судна 300 своих граждан, у которых вирус не был обнаружен.

О заболевании россиянки сообщает посольство РФ в Японии и уточняет, что инфицирование у женщины выявили в результате медицинской проверки всех пассажиров круизного лайнера.

Тем временем эвакуация украинцев — 25-ти членов экипажа судра — не планируется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди пораженных коронавирусом на борту лайнера в Японии — двое украинцев. Они — члены экипажа судна.

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