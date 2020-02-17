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Изнасиловал двух школьников: в Запорожье задержали коварного педофила
В воскресенье, 16 февраля, в Запорожье педофил изнасиловал двух мальчиков. Ранее 65-летний извращенец издевался над школьницей в Днепре.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, двое мальчиков 2010 рождения прогуливались по улице. Мужчина пригласил их к себе домой посмотреть металлоискатель. Затем он изнасиловал детей.
Полицейские задержали злоумышленника — им оказался ранее судимый мужчина 1980 года. Возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области отец-одиночка развращал собственную дочь возрастом всего шесть лет. Причем он воспитывал двух дочерей-близняшек, однако арест положил этому конец — девочек передали на попечение бабушки.
Фото: www.globallookpress.com
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