- 19:36 На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
- 19:29 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира
- 19:19 Самые красивые поздравления с Днем святого Валентина и открытки для любимых
- 19:15 Звездный футболист, перенесший инфаркт, решил стать президентом
- 19:08 Главное – не переборщить: топ-5 нарядов для встречи Дня святого Валентина
- 19:05 В Виннице полицейские спасли беременную женщину, пытавшуюся покончить с собой
- 19:02 Весеннее тепло: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
- 18:50 Закатали асфальт прямо в лед: сеть впечатлил «наноремонт» автотрассы в Херсонской области
- 18:43 Алена Мозговая шокировала новой прической
- 18:34 В Украине заговорили о преемниках Зеленского: чьи имена называют
- 18:29 Коронавирус нашли уже у жителей 27 стран: готовы ли в Украине к защите от инфекции
- 18:18 Полицейский на авто сбил семейную пару: подробности жуткого случая на Тернопольщине
На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь
В Житомирской области районный суд взял под стражу мужчину, который подозревается в развращении собственной малолетней дочери. Ранее в Ровенской области школьница забеременела от отчима.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, следствие рассматривает версию, что отец-одиночка, который воспитывает двух дочерей-близняшек, в 2014 году совершил развратные действия по отношению к одной из них.
Мужчине сообщили о подозрении, и суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.
Детей передали бабушке, рассматривается вопрос об установлении над ними опеки.
Ранее сообщалось, что в Никополе педофил нападал на детей прямо возле школ. Причем за один день он совершил сразу три нападения. Видео того, как взрослый мужчина преследует маленькую школьницу, было распространено в социальных сетях города.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...