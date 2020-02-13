На Житомирщине отец-одиночка развращал 6-летнюю дочь

Происшествия

В Житомирской области районный суд взял под стражу мужчину, который подозревается в развращении собственной малолетней дочери. Ранее в Ровенской области школьница забеременела от отчима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, следствие рассматривает версию, что отец-одиночка, который воспитывает двух дочерей-близняшек, в 2014 году совершил развратные действия по отношению к одной из них.

Мужчине сообщили о подозрении, и суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

Детей передали бабушке, рассматривается вопрос об установлении над ними опеки.

Ранее сообщалось, что в Никополе педофил нападал на детей прямо возле школ. Причем за один день он совершил сразу три нападения. Видео того, как взрослый мужчина преследует маленькую школьницу, было распространено в социальных сетях города.

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