Происшествия

Насиловал и снимал на видео: 56-летний педофил издевался над 12-летней девочкой в Днепре

В Днепре 56-летний мужчина насиловал 12-летнюю школьницу и видео порнографического характера продавал. В Николаевской области 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал свою маленькую дочь.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, 56-летний музыкальный руководитель одного из детских художественных коллективов города психологически давил на ребенка и насиловал свою воспитанницу. Видеоматериалы происходящего выставлял на продажу.

Мужчина взят под стражу. В отношении него открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Житомирской области районный суд взял под стражу мужчину, который развращал собственную малолетнюю дочь. Под стражу взяли и отчима 13-летней девочки из села Стеблевка Ровенской области, который неоднократно насиловал падчерицу. В итоге девочка забеременела.

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