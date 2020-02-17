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Неожиданные последствия смертельного ДТП в Днепре: виновник оказался лидером жестокой банды (фото, видео)
В воскресенье, 16 февраля, в Днепре автомобиль «Ауди» сбил пешеходов. В результате один человек погиб на месте, а двое других, среди которых четырехлетний ребенок, травмированы. Виновниками ДТП оказались члены преступной группы, в том числе ее лидер.
Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, установлено, что преступная группировка состояла из шести человек. 16 февраля 2020 года злоумышленники похитили 30-летнего мужчину и, угрожая оружием, требовали у него 20 тыс. долларов. Когда похищенный заметил автомобиль патрульной полиции, то закричал, прося помощи. Полиция начала преследование и задержала двух злоумышленников на месте ДТП. В эту же ночь сотрудники полиции при поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов ОПГ. При обысках по месту жительства полицейские изъяли целый арсенал огнестрельного оружия.
Теперь членам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Днепром автомобиль сбил мать с ребенком.
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