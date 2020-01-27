Происшествия

Под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе: момент попал на видео

В понедельник, 27 января, в Подгородном Днепропетровской области Volkswagen на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Ранее в Днепре погибли два пешехода, которых на «зебре» сбил водитель «ЗАЗа».

Сегодняшняя авария произошла на улице Шоссейной около восьми часов утра.

Как сообщает «Информатор», автомобиль двигался по улице Шоссейной на выезд из города. Женщина с ребенком же переходили дорогу по пешеходному переходу. Машины, ехавшие в правом ряду, остановились, чтобы пропустить их, Volkswagen, двигаясь в левом ряду, не остановился. Женщина и 12-летний мальчик оказались на капоте автомобиля.

Предварительно, у ребенка травмирована правая нога, у женщины — рассечена голова и черепно-мозговая травма. Оба находились в сознании.

«ФАКТЫ» сообщали об аварии на трассе Киев-Одесса под Уманью, в которой погибли два человека, а также о масштабном ДТП на этой дороге, в котором пострадали 11 машин.

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