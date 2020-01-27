- 17:30 Грипп в Одессе: школы закрывают на карантин, больницы переполнены
- 17:21 Ярмоленко проспорил жене и оказался в лондонской опере
- 17:21 Это придурь: Боярский шокировал заявлением о людях, желающих завести детей
- 17:11 ЕС готовится расширить "крымский" санкционный список, — журналист
- 17:10 Разработчик сообщил о готовности к запуску единой государственной информсистемы трансплантации
- 16:55 Под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе: момент попал на видео
- 16:50 Пьяные родители насмерть забили двухлетнего ребенка и сожгли труп: жуткая трагедия на Львовщине
- 16:50 Сочные и нежные: шарики из индейки по рецепту популярного ведущего
- 16:44 "Укрпочта" прокомментировала "кашляющие и чихающие посылки" из Китая
- 16:40 Дело Гандзюк: Левин изменил внешность, но его "выдали" отпечатки пальцев
- 16:21 ПАСЕ возглавил бельгиец с неоднозначным отношением к Украине
- 16:20 Пожар в Минкульте: спасатели рассказали, что произошло
Под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе: момент попал на видео
В понедельник, 27 января, в Подгородном Днепропетровской области Volkswagen на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Ранее в Днепре погибли два пешехода, которых на «зебре» сбил водитель «ЗАЗа».
Сегодняшняя авария произошла на улице Шоссейной около восьми часов утра.
Как сообщает «Информатор», автомобиль двигался по улице Шоссейной на выезд из города. Женщина с ребенком же переходили дорогу по пешеходному переходу. Машины, ехавшие в правом ряду, остановились, чтобы пропустить их, Volkswagen, двигаясь в левом ряду, не остановился. Женщина и 12-летний мальчик оказались на капоте автомобиля.
Предварительно, у ребенка травмирована правая нога, у женщины — рассечена голова и черепно-мозговая травма. Оба находились в сознании.
«ФАКТЫ» сообщали об аварии на трассе Киев-Одесса под Уманью, в которой погибли два человека, а также о масштабном ДТП на этой дороге, в котором пострадали 11 машин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...