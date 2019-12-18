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Глава СБУ Баканов оценил угрозу сепаратизма в Западной Украине
В СБУ признают, что в Западной Украине могут обостриться сепаратистские настроения. Угроза считается вполне реальной. По мнению главы СБУ Ивана Баканова, соседние страны заинтересованы в том, чтобы периодически «подогревать» потенциальных сепаратистов.
«Потенциально эта угроза есть. Служба безопасности проводит оперативные консультации с коллегами по силовому блоку, чтобы эта угроза так и осталась на потенциальном, а не реальном уровне», — заявил Баканов в интервью «Интерфакс-Украина».
Виновных в «разжигании» СБУ советует искать среди соседей Украины. «Что касается сепаратистских настроений, в том числе, на западе страны, то нужно в первую очередь задавать вопрос — кому это выгодно? И кто пытается акцентировать на этом внимание… Хочу констатировать, что причастность к этим угрозам наших соседей очевидна во многих случаях», — добавил Баканов.
Напомним, сепаратистские скандалы периодические возникают в приграничных областях Украины, и часто для этого не нужен особый повод. Попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины встречались в Закарпатье, а также на Львовщине.
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