- 16:09 Лукашенко кое-что припомнили: ЕС продлил санкции против Беларуси
- 16:05 Обворованной MARUV вернули украденные вещи
- 15:59 Что нужно знать о польском угольном трейдере
- 15:58 Военных успокоили: приветствие "Слава Украине!" остается
- 15:57 Драка со стрельбой из-за «парковки по-женски»: подробности ЧП в Николаеве
- 15:37 Полицейского, сбившего пешеходов в Броварах, уволили и задержали
- 15:33 Подозреваемого в сепаратизме мэра Светлодарска отправили под домашний арест
- 15:26 Впервые за 140 лет: февраль-2020 установил температурный рекорд в Киеве
- 15:04 Алла Пугачева откровенно рассказала о пластике, любовниках и чувствах к Галкину
- 15:02 Известный волонтер и военный инструктор заявил о слежке
- 14:56 Крушение самолета МАУ: Украина ведет переговоры с Ираном о выплате компенсаций от имени четырех стран
- 14:47 Киевские школы открывают после карантина
Полицейского, сбившего пешеходов в Броварах, уволили и задержали
Сотрудника правоохранительных органов, который в Броварах (Киевская область), будучи пьяным сел за руль и стал виновником ДТП, смертельно травмировав пешехода, уволили из Национальной полиции и задержали.
Как сообщили в ГУНП в Киевской области, его поместили в изолятор временного содержания. Мера пресечения ему изберет суд.
«За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова сотрудника полка полиции особого назначения уволили из НПУ», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции — ведущий инспектор сектора логистики — сбил шедшую по обочине дороги супружескую пару. Мужчина погиб на месте, а его супруга попала в больницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"