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Происшествия

Полицейского, сбившего пешеходов в Броварах, уволили и задержали

15:37 17 февраля 2020 199
ДТП в Броварах
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудника правоохранительных органов, который в Броварах (Киевская область), будучи пьяным сел за руль и стал виновником ДТП, смертельно травмировав пешехода, уволили из Национальной полиции и задержали.

Как сообщили в ГУНП в Киевской области, его поместили в изолятор временного содержания. Мера пресечения ему изберет суд.

«За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небитова сотрудника полка полиции особого назначения уволили из НПУ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции — ведущий инспектор сектора логистики — сбил шедшую по обочине дороги супружескую пару. Мужчина погиб на месте, а его супруга попала в больницу.

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