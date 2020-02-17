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Мир

Лукашенко кое-что припомнили: ЕС продлил санкции против Беларуси

16:09 17 февраля 2020 164
Санкции
Инф. «ФАКТОВ»

Европейский союз на год продлил санкции, которые действуют в отношении Беларуси, — до 28 февраля 2021 года. Ранее о давлении России рассказал Лукашенко.

Как сообщает DW, продлевается эмбарго на поставки оружия и военной техники, так как они могут использоваться для репрессий внутри страны. Также продолжают действовать персональные санкции в отношении четырех человек — их активы в ЕС заморожены и присутствует запрет на въезд. Эти санкции ввели в связи с исчезновением в 1999 и 2000 годах двух оппозиционных политиков, а также одного бизнесмена и одного журналиста.

Одновременно продлили ограничения на поставки в Беларусь биатлонного снаряжения. Поставки возможны только по предварительному разрешению компетентными органами соответствующих стран.

«Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам», — отреагировал на решение ЕС МИД Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Беларуси изменят герб государства.

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