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Под Киевом юнец ранил женщину ножом и изнасиловал ее (фото)
В Белой Церкви задержаны молодые люди — парни 18 и 19 лет, напавшие на 41-летнюю местную жительницу. Ранее в Ковеле двое мужчин ромской национальности избили и изнасиловали молодую женщину.
Как сообщают в полиции Киевской области, 19-летний юноша несколько раз ударил ножом в грудь женщину, которая поздно вечером возвращалась домой и шла по пустынной улице. «Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, он изнасиловал ее. Второй наблюдал за этим со стороны, а потом забрал у потерпевшей мобильный телефон. После чего они скрылись в неизвестном направлении», — уточнили в полиции. Раненая смогла добраться домой и вызвать экстренные службы. Женщину госпитализировали.
Полиция в ходе розыскных мероприятий установила и задержала парней, которые дали признательные показания. По данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (грабеж), по ч. 1 ст. 187 (разбой) и по ч. Ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Младшему из задержанных, который забрал у пострадавшей телефон, инкриминируют грабеж. Старшему — разбойное нападение и изнасилование.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Меру пресечения для них изберет суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье ранее судимый мужчина 1980 года рождения заманил к себе двух мальчиков (2010 годов рождения) и изнасиловал школьников.
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