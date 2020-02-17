Происшествия

В Ковеле двое ромов избили и изнасиловали женщину

В Ковеле произошло резонансное преступление с участием двух мужчин ромской национальности. Они участвовали в жестоком групповом изнасиловании молодой женщины. Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Как выяснила полиция, злоумышленники затащили свою жертву в нежилой дом, где несколько раз ударили кулаком в лицо, а затем били ногами.

Обессиленную женщину изнасиловали несколько раз.

Уголовное производство полиция открыла 11 февраля 2020 года, сообщает местное издание Про Ковель.

На данный момент Ковельский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества, изъятого полицией в процессе расследования преступления.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о бунте жителей села Лощиновка Измаильского района Одесской области, где ромы изнасиловали и убили малолетнюю девочку. Итогом стало принудительное выселение ромов из села. В 2019 году Пятый апелляционный административный суд признал принудительное выселение противоправным.

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