24.30 / 24.51 26.31 / 26.66
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ковеле двое ромов избили и изнасиловали женщину

13:42 17 февраля 2020 155
В Ковеле двое ромов избили и изнасиловали женщину
Инф. «ФАКТОВ»

В Ковеле произошло резонансное преступление с участием двух мужчин ромской национальности. Они участвовали в жестоком групповом изнасиловании молодой женщины. Напомним, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Как выяснила полиция, злоумышленники затащили свою жертву в нежилой дом, где несколько раз ударили кулаком в лицо, а затем били ногами.

Обессиленную женщину изнасиловали несколько раз.

Уголовное производство полиция открыла 11 февраля 2020 года, сообщает местное издание Про Ковель.

На данный момент Ковельский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества, изъятого полицией в процессе расследования преступления.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о бунте жителей села Лощиновка Измаильского района Одесской области, где ромы изнасиловали и убили малолетнюю девочку. Итогом стало принудительное выселение ромов из села. В 2019 году Пятый апелляционный административный суд признал принудительное выселение противоправным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

богдан и зеленский

После разговора с Зеленским выехал за сутки: Арахамия рассказал, как увольнялся Богдан

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер