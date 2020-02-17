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Убил парня и облил женщину кислотой: преступник, скрывавшийся 20 лет, сам пришел в полицию
В правоохранительные органы Львовщины явился с адвокатом 40-летний житель Червонограда, который подозревается в том, что в 1999 году облил кислотой жительницу Киева, а в 2001-м убил 17-летнего юношу. Почти 20 лет мужчина скрывался за рубежом, в то время как правоохранители раскрыть эти два преступления так и не смогли. Теперь он был уверен, что прошел срок давности преступлений и ему ничего не грозит. Об этом рассказывает телесюжет ТСН.
Первой жертвой стала жена заместителя руководителя Киевского УБОПа. Как рассказывает ее свекровь, когда женщина шла за дочкой в детский сад, к ней подошли двое молодых людей, один из которых плеснул ей в лицо серную кислоту.
«Она лечилась больше пяти лет — пересадка кожи и роговицы, полностью потеряла зрение. Потом из-за всех этих переживаний однажды перепутала двери и упала с балкона», — говорит свекровь.
Второй жертвой стал 17-летний Дмитрий — первокурсник Политехнического института. В Червонограде он праздновал в баре день рождения своего товарища, произошла драка, после которой Дмитрия нашли мертвым.
«Его цинично расстреляли пятью выстрелами — два в упор, а потом еще стреляли в спину», — рассказывает мама убитого Наталия Федосеевна.
Между тем правоохранители установили, что эти два преступления -дело рук одного человека, но на подозреваемого выйти не смогли. По словам мамы погибшего студента, следователи нашли всех свидетелей, которые не были допрошены почти 20 лет назад. В результате этого правоохранители переквалифицировали уголовное производство на статью «Умышленное убийство из хулиганских мотивов», которая не имеет срока давности.
Подозреваемый помещен в СИЗО. «Он не согласен ни с подозрением, ни с квалификацией, ни с действиями. Это спокойный тихий парень», — уверяет адвокат Александр Полищюк.
Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская, о подозреваемом пока известно очень мало.
— До совершения преступлений он жил с мамой. Где она сейчас и жива ли — устанавливаем. В юные годы ничем от своих сверстников не отличался. По предварительным данным, на учете в милиции не состоял. Что его толкнуло на скользкий путь, пока не ясно. За прошедшие десятилетия многие его знакомые выехали из Червонограда, те же, кто остался, не берутся его характеризовать: слишком много лет прошло. Уверяют, что, когда его знали, он семьи и детей не имел. Исчез из города тихо и незаметно, никому ничего не объясняя. Где он был все это время, за счет чего жил, обзавелся ли семьей, совершал ли другие преступления, почему рискнул вернуться в родной город — это сейчас устанавливают следователи. По внешним данным этот мужчина психическими заболеваниями не страдает, — отмечает Добровольская.
Если в суде вину подозреваемого докажут, ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году полиция задержала мужчину, подозреваемого в том, что он плеснул кислоту в лицо врачу киевской клиники.
«ФАКТЫ» сообщали также об инциденте в Киеве: 16 февраля на глазах у прохожих напали на известную журналистку — корреспондентку «24 канала» Анну Калюжную.
А в российском Калининграде вечером 15 февраля мужчина устроил стрельбу на улице. От полученных огнестрельных ранений погибли бизнесмен и его беременная жена, а 13-летний сын госпитализирован.
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