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Зоряна Скалецкая: «Самый страшный вирус в мире — это паника»
Эвакуация украинских граждан из Китая будет проходить с соблюдением всех норм ВОЗ, а по прибытии в Украину все эвакуированные люди и члены команды пройдут обязательную 14-дневную обсервацию. Об этом в официальном видеообращении заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
«На внеочередном заседании правительства мы выделили деньги на мероприятия по обсервации людей из Китая. Эвакуацию будем осуществлять с учетом всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по алгоритмам, которые применяются во всем мире», — сообщила Скалецкая.
Согласно утвержденному плану действий, самолет вылетит из Киева во вторник, 18 февраля. Глава МОЗ подчеркнула, что на борт самолета в Ухане смогут подняться только те люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Всех их непосредственно перед вылетом дополнительно проверят китайские врачи.
«Правительство обеспечит граждан средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Все члены команды прошли соответствующее обучение от Центра общественного здоровья. После приземления будут приняты все меры безопасности. Самолет направят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществляться в костюмах биозащиты. К месту обсервации пассажиры и члены команды с охраной прибудут отдельными транспортными средствами», — рассказала Скалецкая.
Обязательную двухнедельную обсервацию пройдут не только эвакуированные из Китая граждане, но и вся команда, которая будет проводить эвакуацию. Место их пребывания будут круглосуточно охранять Национальная гвардия и Национальная полиция.
Скалецкая также напомнила, что по состоянию на 17 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
«Самый страшный вирус в мире — это паника. Поэтому призываю не верить в слухи и фейки. Проверяйте информацию на официальных источниках — сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины», — добавила министр здравоохранения.
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