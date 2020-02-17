24.28 / 24.50 26.29 / 26.64
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Спартака" больше нет: умер киборг, награжденный орденом Богдана Хмельницкого

20:05 17 февраля 2020 68
Евгений Арефьев
Инф. «ФАКТОВ»

В Славутиче Киевской области на 47-м году жизни умер офицер Евгений Арефьев (позывной «Спартак»), который защищал Донецкий аэропорт и был награжден за особое мужество орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом говорится на странице горсовета города Славутич в Facebook.

«Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из него настоящим защитником нашей страны. За проявленное особое мужество был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, разделяем их горе», — говорится в некрологе.

Напомним, 1 февраля под Новотошковским погибла военный медик с Полтавщины Клавдия Сытник. Смерть настигла женщину, когда она несла лекарство больному бойцу. Ее не спасли даже средства защиты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

Гороскоп

Кому повезет во вторник: гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер