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"Спартака" больше нет: умер киборг, награжденный орденом Богдана Хмельницкого
В Славутиче Киевской области на 47-м году жизни умер офицер Евгений Арефьев (позывной «Спартак»), который защищал Донецкий аэропорт и был награжден за особое мужество орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом говорится на странице горсовета города Славутич в Facebook.
«Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь. Он любил жизнь и ушел из него настоящим защитником нашей страны. За проявленное особое мужество был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, разделяем их горе», — говорится в некрологе.
Напомним, 1 февраля под Новотошковским погибла военный медик с Полтавщины Клавдия Сытник. Смерть настигла женщину, когда она несла лекарство больному бойцу. Ее не спасли даже средства защиты.
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