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Клуб потребителей

Традиционные продуктовые ярмарки пройдут в Киеве с 18 по 23 февраля: названы адреса

20:44 17 февраля 2020 94
весенняя ярмарка
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на текущей неделе, с 18 по 23 февраля, можно отовариться на продуктовых ярмарках. Напомним, ярмарки в этом году начали проводить с 1 февраля. Традиционно покупателям предложат в ассортименте: овощи-фрукты, зелень, рыбные и мясо-молочные изделия, а еще бакалею, консервацию, кондитерские товары, яйца и другую продукцию. Горожане смогут приобрести как отечественные, так и импортные товары. Выездная торговля разворачивается с раннего утра и заканчивается в 16:00—17:00, а при искусственном освещении продолжается и дольше.

18 февраля (вторник) покупателей ждут в районах:

  • в Голосеевском — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
  • в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94,
  • улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);

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19 февраля (среда) для горожан открыта торговля:

  • в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45—47;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

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20 февраля (четверг) торговать продуктами будут по адресам:

  • в Голосеевском районе— на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

21 февраля (пятница) выездная торговля состоится в семи районах:

  • в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Соломенском — в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

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22 февраля (суббота) сельскохозяйственные ярмарки запланированы:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным), Закревского (в границах улицы Т. Драйзера и проспекта Маяковского);
  • в Днепровском — на бульваре Труда, 1—9;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
  • в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.

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23 февраля (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, какие продукты полезней всего употреблять на завтрак.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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