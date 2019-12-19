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«Дерьмо на палочке»: будущий соперник Ломаченко сыплет оскорблениями в адрес украинца
Американский боксер Теофимо Лопес (15 побед, 12 из них — нокаутом), на днях нокаутировавший в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе ганца Ричарда Комми, уже начинает подогревать интерес к предстоящему объединительному бою с обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко.
22-летний американец не стесняется сыпать оскорблениями в адрес нашего соотечественника. «Ломаченко стоило бы бояться меня. Прежде всего, из-за того, что он мне не нравится как человек. Я видел, как он относится к людям из Top Rank, и другие подобные вещи, он говнюк. Я ненавижу, когда люди ведут себя, как дерьмо на палочке, а он ведет себя так. В каком раунде я нокаутирую его? Я нокаутирую его задницу. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я — должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто брошу его на пол», — сказал Лопес в эфире передачи «Fight Nation» на радиостанции Sirius XM.
Также Теофимо назвал возможные даты боя с Ломаченко. «Я бы хотел вернуться домой и выступить в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это было бы замечательно. Мы все еще ведем переговоры, но уже известны даты — 11 и 18 апреля. Да, мы уже знаем даты, это апрель. Теперь осталось определить место, сколько мы получим и все остальное», — добавил американец.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко за 2019 год заработал 6 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди украинских боксеров.
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