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Общество и люди

День ангела Кристины: красивые поздравления и открытки

12:23 18 февраля 2020 87
Именины Кристины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 февраля именины у Кристин, Кристинок, Кристиночек.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравления для именинниц.

Именины Кристины

Кристина, с праздником тебя!
Желаю счастья и здоровья.
Удачи, радости, добра
Желаю я тебе сегодня.

Пускай во всём ты победишь,
Пускай в делах ты преуспеешь,
А воплотить свои мечты
Ты обязательно сумеешь.

Умна, красива, хороша.
Пускай печали не тревожат.
Пускай всё будет хорошо.
Успехи пусть к тебе приходят.

Именины Кристины

***
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты.

Именины Кристины

***
Кристиночка, мой дорогой человек,
Пусть будет удача с тобою навек.
Ты радуйся солнцу и радуге дня.
Спасибо, Кристина, что есть у меня.

Хочу, чтоб тебя окружало тепло
И чтоб провиденье тебя берегло.
Сбываться мечтам и безумным желаньям!
Всегда и во всём чтоб имела признанье.

Именины Кристины

***
Будет пусть мешок удачи,
Счастья полная корзина,
Сумочка любви в придачу,
В общем, благ тебе, Кристина.

Руки млеют от подарков
Непременно пусть твои,
Сердце в нежности трепещет,
Страсть пускай кипит в крови.

В радости душа ликует
Твоя чистая пускай.
Верь в себя и не сдавайся,
Сильной будь, не унывай.

Именины Кристины

Напомним, что 19 февраля, именины у Марии. Поздравления для Марии можно найти в нашем материале.

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