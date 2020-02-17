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День ангела Кристины: красивые поздравления и открытки
19 февраля именины у Кристин, Кристинок, Кристиночек.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравления для именинниц.
Кристина, с праздником тебя!
Желаю счастья и здоровья.
Удачи, радости, добра
Желаю я тебе сегодня.
Пускай во всём ты победишь,
Пускай в делах ты преуспеешь,
А воплотить свои мечты
Ты обязательно сумеешь.
Умна, красива, хороша.
Пускай печали не тревожат.
Пускай всё будет хорошо.
Успехи пусть к тебе приходят.
***
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты.
***
Кристиночка, мой дорогой человек,
Пусть будет удача с тобою навек.
Ты радуйся солнцу и радуге дня.
Спасибо, Кристина, что есть у меня.
Хочу, чтоб тебя окружало тепло
И чтоб провиденье тебя берегло.
Сбываться мечтам и безумным желаньям!
Всегда и во всём чтоб имела признанье.
***
Будет пусть мешок удачи,
Счастья полная корзина,
Сумочка любви в придачу,
В общем, благ тебе, Кристина.
Руки млеют от подарков
Непременно пусть твои,
Сердце в нежности трепещет,
Страсть пускай кипит в крови.
В радости душа ликует
Твоя чистая пускай.
Верь в себя и не сдавайся,
Сильной будь, не унывай.
Напомним, что 19 февраля, именины у Марии. Поздравления для Марии можно найти в нашем материале.
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