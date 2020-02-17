День ангела Кристины: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

19 февраля именины у Кристин, Кристинок, Кристиночек.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравления для именинниц.

Кристина, с праздником тебя!

Желаю счастья и здоровья.

Удачи, радости, добра

Желаю я тебе сегодня.

Пускай во всём ты победишь,

Пускай в делах ты преуспеешь,

А воплотить свои мечты

Ты обязательно сумеешь.

Умна, красива, хороша.

Пускай печали не тревожат.

Пускай всё будет хорошо.

Успехи пусть к тебе приходят.

***

Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб всё исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты.

***

Кристиночка, мой дорогой человек,

Пусть будет удача с тобою навек.

Ты радуйся солнцу и радуге дня.

Спасибо, Кристина, что есть у меня.

Хочу, чтоб тебя окружало тепло

И чтоб провиденье тебя берегло.

Сбываться мечтам и безумным желаньям!

Всегда и во всём чтоб имела признанье.

***

Будет пусть мешок удачи,

Счастья полная корзина,

Сумочка любви в придачу,

В общем, благ тебе, Кристина.

Руки млеют от подарков

Непременно пусть твои,

Сердце в нежности трепещет,

Страсть пускай кипит в крови.

В радости душа ликует

Твоя чистая пускай.

Верь в себя и не сдавайся,

Сильной будь, не унывай.

Напомним, что 19 февраля, именины у Марии. Поздравления для Марии можно найти в нашем материале.

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