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Происшествия

Арахамия попался на злостном нарушении правил дорожного движения: как это было (видео)

22:51 17 февраля 2020 64
Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия перебегал дорогу на красный свет и был пойман активистами.

Нардеп сразу же заявил, что рисковал только своей жизнью, и извинился за поступок, добавив, что делает так, когда очень спешит.

По словам Арахамии, такое воспитание (не соблюдать правила дорожного движения. — Ред.) осталось у людей еще со времен Советского Союза.

При этом нардеп отметил, что, когда он переходит дорогу с детьми, то ведет себя как законопослушный гражданин и не позволяет нарушать правила.

Напомним, недавно главе президентской фракции пришлось оправдываться за свое заявление о возможности подачи воды в оккупированный Крым. Ранее нардепа раскритиковали за предложение временно отказаться от политики гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС.

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