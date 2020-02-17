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Арахамия попался на злостном нарушении правил дорожного движения: как это было (видео)
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия перебегал дорогу на красный свет и был пойман активистами.
Нардеп сразу же заявил, что рисковал только своей жизнью, и извинился за поступок, добавив, что делает так, когда очень спешит.
По словам Арахамии, такое воспитание (не соблюдать правила дорожного движения. — Ред.) осталось у людей еще со времен Советского Союза.
При этом нардеп отметил, что, когда он переходит дорогу с детьми, то ведет себя как законопослушный гражданин и не позволяет нарушать правила.
Напомним, недавно главе президентской фракции пришлось оправдываться за свое заявление о возможности подачи воды в оккупированный Крым. Ранее нардепа раскритиковали за предложение временно отказаться от политики гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС.
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