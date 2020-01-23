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"Фигуры речи": Арахамия предложил приостановить гармонизацию законов Украины и ЕС, ему жестко ответил Кулеба
Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который вместе с президентом Владимиром Зеленским находился в среду, 22 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, считает, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с ЕС.
Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме, передает Укринформ.
По мнению народного депутата, отказ от законодательного сближения Украины и ЕС, которое является основной компонентой политики европейской интеграции, необходимо для создания Украиной собственных правил игры, которые, по его мнению, позволят использовать конкурентные преимущества.
«Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства (украинского с европейским). Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам», — заявил Арахамия.
По его мнению, Украина должна создать уникальные правила игры, и «ради использования наших различий будут приходить инвесторы». «Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться», — отметил депутат.
Арахамия также подчеркнул важность для Украины создания собственных правил игры и использования «конкурентного преимущества». «Если мы гармонизуемося, то можем стать слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют », — подытожил он.
Позже высказывания парламентария прокомментировал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
У себя в Facebook он написал, что поговорил с лидером фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, который сказал, что Украина должна приостановить гармонизацию законов с ЕС.
Кулеба отметил, что действительно следует адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. А также продуманно и осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы — редкие исключения из правила, написал вице-премьер.
«А общее правило такое — Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым», — написал Кулеба, добавив, что Арахамия с ним согласился, а «все остальное — фигура речи».
В свою очередь, сам Арахамия отметил на свой странице, что он за евроинтеграцию, но в то же время «интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти»
«Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями», — написал «слуга народа».
Он отметил, что в то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти — об этом он и говорил в Давосе.
«Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное — lost in translation. Евроинтеграции быть», — написал Арахамия.
В комментарии к записи, в ответ на вопрос, должна ли Украина гармонизировать законодательство, он добавил: «Законодательство да, но сейчас в соответствии с Соглашением об Ассоциации начался плановый пересмотр отдельных положений, считаю, что надо воспользоваться этой возможностью для продвижения выгодных для Украины изменений в этой сделке.»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во время выступления в Украинском доме на в Давосе предложил взять Украину в Евросоюз вместо Британии.
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