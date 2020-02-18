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Непобедимый украинский чемпион провел бой с переломом руки: впечатляющее фото
Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20 побед, 14 из них — нокаутом) в своем последнем бою, в котором провел четвертую подряд успешную защиту своего титула, столкнулся со значительными проблемами.
Как сообщает сайт «Чемпион», наш непобедимый соотечественник практически на протяжении всего поединка против венесуэльца Хосбера Переса боксировал с переломом правой руки.
«Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ней до финального гонга. С каждым следующим раундом боль прогрессивно нарастала. После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее двух месяцев», — отметил врач команды боксера профессор Вячеслав Попов.
«Сразу после боя некоторые эксперты бокса и журналисты невысоко оценили выступление Артема. Для подобных выводов нужно знать суть происходящего. А суть была в том, что после травмы во втором раунде Артему с тренерским штабом пришлось полностью менять тактику на следующие 10 раундов боя. Задачей стало довести бой до конца, при этом не отдавая инициативу сопернику. 9 раундов наш чемпион атаковал и защищался только левой рукой — берег правую. В 12 раунде, несмотря на нестерпимую боль, Артем до финального гонга использовал и правую руку. Полноценный тренировочный процесс он сможет начать не раньше, чем через три месяца. Но я уверен, что наш чемпион вернется и своими действиями в ринге в следующем бою даст четкий ответ всем экспертам бокса относительно своего уровня мастерства», — рассказал промоутер Далакяна Юрий Рубан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Ломаченко — Лопес за четыре пояса в легком весе пройдет 30 мая в Нью-Йорке.
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