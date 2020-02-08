Украинский боксер Далакян стал суперчемпионом WBA (видео)

Спорт

В субботу, 8 февраля, в КВЦ «Парковый» в Киеве состоялся вечер бокса, в главной бою которого за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) сошлись непобедимый 32-летний украинец Артем Далакян (20 побед, 14 из них — нокаутом) и венесуэлец Хосбер Перес (17 побед, 15 — нокаутом, 3 поражения), которому за два дня до поединка исполнилось 25 лет.

Боксер из Днепра Далакян (5-й в рейтинге WBA) уверенно провел бой, победив 12-го в рейтинге Переса по прозвищу Лавина в его дебютном бою в Европе (все поединки, кроме одного, он ранее провел в родной Венесуэле) решением судей — 118:110, 117:111, 117:111.

Далакян, выступающий под флагом Union Boxing Promotions, в четвертый раз уверенно отстоял свой пояс и стал суперчемпионом WBA. По словам главы Union Boxing Promotion Юрия Рубана, этот титул поможет Артему в организации объединительных поединков.

Напомним, что в прошлом году уроженец Баку Далакян провел всего один поединок, победив столице Украины техническим нокаутом представителя Таиланда Саравута Таворнкхама (21 победа, 16 из них — нокаутом, 2 поражения) и защитив свой титул.

Как известно, звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде в феврале 2018 года, победив американца Брайана Вилорию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Далакян успешно защитил чемпионский пояс в бою с Сиричаи Тайеном из Таиланда.

Фото Владимира Дубика

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