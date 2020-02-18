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Мир

Бесплатного Wi-Fi во всем мире не будет: Google отказался от амбициозного проекта

0:25 18 февраля 2020 20
Google Station
Инф. «ФАКТОВ»

Пока российская разведка пытается взять под контроль подводные кабели, соединяющие Европу и США, еще один удар по любителям современных технологий нанес интернет-гигант Google: «корпорация добра» отказалась от идеи реализации проекта по созданию бесплатного Wi-Fi во всем мире и больше не будет поддерживать проект Google Station.

Об этом передает Tech Crunch.

Сообщается, что проект Google Staton начали реализовывать еще пять лет назад, точки подключения к бесплатному беспроводному интернету были созданы, первым делом, в местах массового скопления людей в Индии. Также бесплатный Wi-Fi появился и на 400 железнодорожных станциях страны. К лету 2018 года число пользователей составляло уже порядка восьми миллионов человек.

Затем корпорация Google внедрила систему в Индонезии, Мексике, а также в Таиланде, Бразилии, на Филиппинах, в Нигерии и Вьетнаме. В конце прошлого года к программе Google Station подключили также и Южную Африку.

Теперь же решено отказать от дальнейшего развития проекта по нескольким причинам. Это, прежде всего, удешевление мобильного интернета в мире и сложная бизнес-модель, по которой реализовывалась программа. Кроме того, разработчики проекта столкнулись с проблемой различий в области технических требований. предъявляемых разными странами к интернету.

При этом в ряде государств корпорация уже договорилась о том. что созданные Google Station будут переданы местным операторам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года Google запустил устный переводчик для 44 языков. Функция доступна как на Android, так и на iOS. Для того, чтобы изменить или добавить язык, необходимо выбрать устройство, на котором используется сервис Google Assistant. В телефоны Android Google Assistant встроен и не требует отдельного приложения. Для iOS это приложение необходимо скачать.

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