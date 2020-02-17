Мир

Россию заподозрили в попытке взять под контроль подводные кабели, соединяющие Европу и США

Российская разведка составляла карту подводных кабелей, которые пролегают между Европой и Америкой. Ранее в Болгарии разоблачили дипломатов РФ, которые занимались шпионажем.

Как сообщает «Голос Америки», действия россиян в порту Дублина вызвали подозрения ирландской службы безопасности, что ГРУ РФ пытается собирать разведданные против Великобритании и ЕС.

По мнению бывшего служащего ЦРУ Джона Сайфера, россияне могут попытаться повредить кабели. А эксперт по международной преступности британского Королевского института объединенных услуг Марк Галеотт считает, что россияне могут интересоваться деятельностью высокотехнологичных компаний, имеющих офисы в Дублине. В их число входят Google, Facebook, Airbnb, Twitter. Галеотти утверждает, раз Ирландия не имеет собственной контрразведки, то она сравнительно уязвима к таким действиям.

Сеть подводных оптоволоконных кабелей, которая проложена между континентами, важна для связи и проведения финансовых операций.

Ранее сообщалось, что многие дипломаты РФ, работающие в ООН, могут быть агентами ФСБ.

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