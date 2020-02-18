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На зависть худеющим девчонкам: мужчина простоял в планке более 8 часов, установив рекорд (видео)
Планка — одно из самых эффективных физических упражнений, которое помогло Кейт Миддлтон серьезно похудеть за месяц — стало для 62-летнего американца Джорджа Худа средством доказать самому себе и всему миру, что «возраст — это просто число, и никогда не поздно получить лучшую физическую форму в своей жизни».
Об этом пишет News Channel 8.
Ветеран морской пехоты США. Джордж Худ в свои 62 года простоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд, что стало новым мировым рекордом.
Так как находиться в планке невероятно сложно уже с первых минут, то Худу требовалась постоянная поддержка.
От непрекращающейся боли в мышцах его отвлекали не только семья и друзья, но и местный школьный оркестр. Он играл для рекордсмена несколько часов подряд. Сам Худ несколько лет назад простоял в планке 10 часов, но тогда это достижение не зафиксировали. Старался повторить его сейчас, однако сил немного не хватило.
«Меня часто спрашивают: с чего начать? Я всегда отвечаю: не нужно издеваться над своим телом. Начните с 10 минут в день. Этого хватит, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах, да и здоровья прибавится», — указал рекордсмен мира Джордж Худ.
Ветеран напоминает, что планка — совершенно универсальное упражнение. Главный его акцент — мышцы кора. Они отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. Всего десять минут в день, и у человека значительно улучшится не только осанка, но и обмен веществ.
Впрочем, если делать планку неправильно, можно заработать серьезные проблемы с позвоночником. Врачи не рекомендуют выполнять упражнение рано утром и перед сном. К тому же из-за постоянного напряжения в мышцах некоторые части тела не получают достаточного притока крови, что вполне может вызвать гипертонию.
Американец рассказал, что он тренируется каждый день, в частности, ежедневно отжимается от пола 700 раз и разгибает корпус для тренировки пресса 2 тысячи раз.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?