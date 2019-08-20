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Здоровье и медицина

На какой этаж вы можете поднять без одышки? Несложные тесты для проверки физической формы

7:23 21 августа 2019 344
тесты для проверки физической формы
Екатерина ДМИТРИЕВА, «ФАКТЫ»

Выполнить эти упражнения можно дома или в офисе. Их результаты подскажут, нужно ли принимать меры и серьезно заняться тренировками.

Одним из основных показателей здоровья является индекс массы тела. Чтобы его определить, надо разделить свой вес (в килограммах) на рост (в метрах), возведенный в квадрат. Например, для женщины ростом 155 сантиметров и весом 55 килограммов индекс массы тела рассчитывается так: 55 / (1,55×1,55). В результате, округлив, получим 22,8.

Показатель ниже 18 говорит о дефиците массы тела, 18,5—25 считается нормой. Индекс 25—30 указывает на избыточный вес. А с отметки выше 30 начинается ожирение. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему накапливается лишний вес и как похудеть.

О хорошей форме свидетельствует способность подняться на шесть-семь этажей без усталости. Если одышка появляется на уровне четвертого этажа, это средний показатель выносливости. Ну, а когда требуется отдых после подъема на один-два пролета, надо задуматься: сердце и легкие недостаточно тренированы.

Планка — универсальное упражнение для мышц всего тела — является также индикатором тренированности. Выполнять упражнение нужно, опираясь на ладони или локти и носки пальцев ног. При этом мышцы пресса и ягодиц следует напрячь и не допускать провисания живота или выпячивания спины. Если вы можете простоять в этой позе более 30 секунд, у вас неплохая подготовка. Способность выполнять планку более минуты говорит о прекрасной физической форме.

Нормальная частота пульса — от 50 до 100 ударов в минуту. Частота сердечных сокращений ниже нормы является патологией и называется брадикардией. У хорошо тренированных людей это вариант нормы: чем лучше натренировано сердце, тем медленнее оно бьется в состоянии покоя. Измерьте свой пульс в спокойном состоянии, а затем — после выполнения упражнений. Чем быстрее он придет в норму, тем в лучшей форме вы находитесь.

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Проверить гибкость и силу мышечного каркаса поможет такое упражнение: сядьте на пол и вставайте из этого положения, не поворачиваясь на бок, не опираясь на колени и не помогая руками. Этот тест проверяет гибкость, силу и баланс.

Прислонитесь спиной к стене и попытайтесь сесть, как на стульчик, чтобы бедра были параллельны полу. Сумеете продержаться в этой позе более минуты — вы в отличной форме.

Встаньте на ступеньки, повернитесь лицом к основанию лестницы и наклонитесь с прямыми коленями. Если не можете коснуться стоп и удержать это положение более двух секунд, гибкость оставляет желать лучшего. Получится опустить ладони на несколько сантиметров ниже ступеньки — это отличный показатель.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты полезны для мужчин, а от чего нужно отказаться.

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