- 09:57 Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
- 09:54 Леся Никитюк сдала свои стратегические параметры
- 09:34 В Киеве подростки избили бездомного: видео с места происшествия взбудоражило сеть
- 09:31 Глава госпиталя в Ухане стал жертвой коронавируса
- 09:16 «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 09:06 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:06 Есть два варианта: в Украине спрогнозировали войну между Россией и Беларусью
- 09:03 В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса
- 08:56 Вслед за внуком королевы Елизаветы II расстался с женой и ее племянник
- 08:37 «Атлетико» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:32 «Контроль за промыванием мозгов»: в детсадах ОРЛО родителей заставляют заполнять «патриотические» анкеты
- 08:02 Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: перед обыском винтовка внезапно исчезла
«Контроль за промыванием мозгов»: в детсадах ОРЛО родителей заставляют заполнять «патриотические» анкеты
На оккупированной части Луганской области активно проводится подготовка к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны, которое яро культивируется в России. Патриотическое воспитание решили не упустить не только в школах, но и в детских садах. Анкету, которую раздали в детском саду, опубликовал в Facebook Владимир Компаниец.
Родителей малышей просят сообщить, проводят ли они с ребенком дома беседы на патриотические темы, читают ли в семье книги о войне, смотрят ли фильмы и слушают ли песни военных лет. В анкете также интересуются тем, есть ли в семье участники боевых действий в горячих точках.
Автор поста назвал это «промыванием мозгов».
Под постом появились разные комментарии. Пользователи пишут, что в украинских школах также есть анкеты патриотической направленности, где у учеников просят ответить на вопросы, связанные с понятиями патриотизм, Родина, родной язык
Напомним, недавно в оккупированном Севастополе российские военные провели историческую реконструкцию нескольких эпизодов войны в Афганистане, в которой погибли тысячи советских солдат, выполняя так называемый «интернациональный долг». В акции принимали участие школьники, одетые в военную форму с оружием в руках.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!