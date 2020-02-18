Украина

На оккупированной части Луганской области активно проводится подготовка к празднованию 75-летия окончания Второй мировой войны, которое яро культивируется в России. Патриотическое воспитание решили не упустить не только в школах, но и в детских садах. Анкету, которую раздали в детском саду, опубликовал в Facebook Владимир Компаниец.

Родителей малышей просят сообщить, проводят ли они с ребенком дома беседы на патриотические темы, читают ли в семье книги о войне, смотрят ли фильмы и слушают ли песни военных лет. В анкете также интересуются тем, есть ли в семье участники боевых действий в горячих точках.

Автор поста назвал это «промыванием мозгов».

Под постом появились разные комментарии. Пользователи пишут, что в украинских школах также есть анкеты патриотической направленности, где у учеников просят ответить на вопросы, связанные с понятиями патриотизм, Родина, родной язык и т. д.

Напомним, недавно в оккупированном Севастополе российские военные провели историческую реконструкцию нескольких эпизодов войны в Афганистане, в которой погибли тысячи советских солдат, выполняя так называемый «интернациональный долг». В акции принимали участие школьники, одетые в военную форму с оружием в руках.

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