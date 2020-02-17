Украина

"Сирия и Ливия тебя ждут, малыш": в Севастополе для детей воспроизвели войну в Афганистане (фото)

В оккупированном Крыму продолжается пропаганда войны и привлечение школьников в парамилитарные организации.

Так, недавно в Севастополе в парке «Патриот» российские военные провели историческую реконструкцию нескольких эпизодов войны в Афганистане, в которой погибли тысячи советских солдат, выполняя так называемый «интернациональный долг». В акции принимали участие школьники, одетые в военную форму с оружием в руках.

Об этом в Twitter сообщает блогер с ником Vіtаuskаs и публикует фото.

«Сирия и Ливия ждут тебя, малыш! А еще столько есть стран, где не рыдают матери и не гибнут дети, ничего не знающие о „русском мире“!», — пишет блогер.

Под постом появились такие комментарии:

«ФАКТЫ» писали о гибели российских военных в Сирии и Ливии. Так недавно в степном поселке Акбулак, на границе с Казахстаном, похоронили российского военнослужащего, погибшего в Ливии. Ранее в Ливии погиб российский наемник, который принимал участие в штурме Дебальцево. Он стал одним из десятка погибших там наемников из ЧВК «Вагнера».

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