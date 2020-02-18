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Украина

На Донбассе появятся «переходные полицейские силы»: Аваков раскрыл детали

10:06 18 февраля 2020 261
Арсен Аваков
Инф. «ФАКТОВ»

В совместные патрули, которые будут поддерживать порядок на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, планируют включить украинских правоохранителей, представителей международной миротворческой миссии и местных территориальных громад — по так называемому хорватскому сценарию.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, добавивший, что в таких патрулях не может быть боевиков. «Украина вполне реально может провести реинтеграцию Донбасса по хорватскому сценарию. Хорватский опыт имел место. Когда был переходный момент — до получения полного контроля над территориями — были совместные полицейские силы», — отметил он и добавил, что согласно Минским соглашениям, перед местными выборами все незаконные формирования — администрации, милиция и другие структуры — должны прекратить свое существование, а незаконные воинские формирования — покинуть территорию страны.

«После выборов начинают работать органы, предусмотренные Конституцией Украины, а граница берется под контроль украинским пограничниками», — отметил он, не исключив, что подразделения Госпогранслужбы могут быть усилены «еще какими-то силами».

«Предлагается переходная модель — модель доверия. Представитель села или городка присоединяется к регулярным украинским полицейским и в присутствии сотрудников миротворческой миссии осуществляет контроль правопорядка», — сказал Аваков.

По мнению главы МВД, до этого должен быть принят так называемый закон о коллаборантах. Аваков считает, что под его действие не должны попадать люди, выполнявшие «социальную миссию». К примеру, врачи или учителя, работавшие во время оккупации.

На видео — с 32:45

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин заявлял, что так называемый хорватский сценарий невозможно будет применить на Донбассе — в этом регионе не было этнических и религиозных составляющих конфликта.

Об этом же говорил и известный журналист, военный эксперт Денис Попович.

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