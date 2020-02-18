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Прикрываются мирными: в сети показали видео подлой атаки боевиков на Донбассе
В сеть выложили видео, снятое на оккупированных территориях Донбасса, на котором видно, как боевики, попытавшиеся прорвать линию обороны в зоне проведения операции Объединенных сил, обстреливали позиции ВСУ, прикрываясь мирными жителями.
«Сообщают, что это видео снято на оккупированной части Луганщины, в районе поселка Кировск. Российские оккупанты ведут огонь из тяжелой артиллерии прямо из жилых районов, прикрываясь мирными жителями. Вот это и есть лицо России — убивать и прикрываться гражданскими. Никакого примирения с ними быть не может, пока они ведут против нас войну. Примирение с оккупантами означает сдачу Украины. Все остальное — от лукавого», — пишет в соцсетях активист Сергей Стерненко, выложивший видео в Twitter.
½— Сергій Стерненко (@sternenko) February 18, 2020
Повідомляють, що це відео зняте на окупованій частині Луганщини, в районі селища Кіровськ.
Російські окупанти ведуть вогонь з важкої артилерії прямо з житлових районів, прикриваючись мирними мешканцями. pic.twitter.com/13MIeTb6nk
На Бахмутке бой с ночи, с применением артиллерии. Слышно до Брянки. Местные уже много роликов в сеть выложили: pic.twitter.com/IMnk9PB1J7— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) February 18, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в прифронтовой зоне под обстрел боевиков «ЛНР» попали дома мирных жителей в городе Золотое-4 Попаснянского района.
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