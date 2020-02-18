24.24 / 24.46 26.23 / 26.58
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Прикрываются мирными: в сети показали видео подлой атаки боевиков на Донбассе

10:18 18 февраля 2020 1045
Обстрел боевиками на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, снятое на оккупированных территориях Донбасса, на котором видно, как боевики, попытавшиеся прорвать линию обороны в зоне проведения операции Объединенных сил, обстреливали позиции ВСУ, прикрываясь мирными жителями.

«Сообщают, что это видео снято на оккупированной части Луганщины, в районе поселка Кировск. Российские оккупанты ведут огонь из тяжелой артиллерии прямо из жилых районов, прикрываясь мирными жителями. Вот это и есть лицо России — убивать и прикрываться гражданскими. Никакого примирения с ними быть не может, пока они ведут против нас войну. Примирение с оккупантами означает сдачу Украины. Все остальное — от лукавого», — пишет в соцсетях активист Сергей Стерненко, выложивший видео в Twitter.

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в прифронтовой зоне под обстрел боевиков «ЛНР» попали дома мирных жителей в городе Золотое-4 Попаснянского района.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

обстрелы

В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер