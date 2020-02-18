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В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса (видео)

Утром 18 февраля вооруженные формирования боевиков атаковали позиции ВСУ в Луганской области — вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Сейчас идет бой. В результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери.

Об атаке украинских опорных пунктов в районе Золотого с применением запрещенного вооружения, включая мощную артиллерию, в Facebook сообщил главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.



По его информации, с утра и до настоящего времени идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое — Орехово — Новотошковка.

На одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия открыла ответный огонь, подтягиваются резервы.

«Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года», — пишет Бутусов.

Информацию Бутусова подтвердил советник главы Луганской ОВГА Виталий Шведов. По его словам, под обстрелы попали жилые районы, есть поврежденные дома.

Звуки тяжелого боя слышны в Попасной.

Напомним, последний раз мощные обстрелы Золотого, когда пострадали дома мирных жителей, боевики вели в конце декабря 2019.

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