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Бой на Донбассе закончен: в штабе ООС сообщили о потерях
Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный, где российско-оккупационные войска попытались пересечь линию разграничения, закончен.
Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, ВСУ удержали полный контроль над ситуацией. «К сожалению, один украинский воин погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У противника — один погибший, пять — тяжело раненых», — сообщили в командовании ООС и добавили, что противник запросил режим тишины.
«Позиции украинских военных не утеряны. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется», — добавили в штабе.
Тем временем в соцсетях распространяется информация о том, что потери у ВСУ больше — сообщается о четверых погибших и пятерых раненых.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, на котором видно, как российско-оккупационные войска обстреливают позиции бойцов подразделений Объединенных сил из населенного пункта, прикрываясь мирными жителями.
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