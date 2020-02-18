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Наступление на Донбассе: раскрыта тактика российских оккупантов
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Донбассе, где пророссийские боевики несколько часов обстреливали опорные пункты ВСУ, применяя мощную артиллерию.
Константин Машовец описал тактику боевиков, начавших утром наступление в районе Золотое — Орехово — Новотошковка, где они работали двумя ударными группами.
По мнению военного, удар в стык двух бригад — это классическая схема.
Замысел командования противника, считает Машовец, — выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка — Крымское, или оттеснить от дороги на Северодонецк. Он также обратил внимание на участок у Новотошковки и Орехово.
«Надо понимать, это фланговое обеспечение действий по плацдарму с целью сковать наши тактические резервы на этом участке», — пишет он.
Машовец напомнил, что противник перед наступлением использовал предварительное массивное огневое подавление нашей системы обороны. В результате ВСУ понесли потери.
Как сообщили в штабе ООС, бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный, где российско-оккупационные войска попытались пересечь линию разграничения, закончен. У ВСУ один погибших, четверо раненых. По информации волонтеров, четверо погибших и пятеро раненых.
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