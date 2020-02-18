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Происшествия

Пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП в Киеве (фото, видео)

11:29 18 февраля 2020 136
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 17 февраля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов водитель автомобиля Audi спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Об этом сообщили в столичной полиции.

Полицейские установили, что женщина, находящаяся за рулем Audі, не соблюла безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний, с автомобилем Hyundai.

По словам участников ДТП, автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky.

Машины только начали медленное движение на зеленый сигнал светофора, когда почувствовали мощный удар — в них влетела Audi.

У женщины в Audi копы заметили признаки алкогольного опьянения. Драгер показал — 0,74 промилле алкоголя.

К счастью, водители и пассажиры всех такси не пострадали. Виновница ДТП получила незначительные ушибы, но от госпитализации отказалась.

На нарушительницу составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, на днях в Броварах Киевской области пьяный сотрудник правоохранительных органов совершил ДТП и пытался скрыться с места аварии. А в Днепре лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке, после чего влетел в дорожное ограждение.

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