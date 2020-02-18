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Происшествия

Массовое отравление на Львовщине: девять человек попали в больницу

11:34 18 февраля 2020 27
Капельницы
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Бродовское районное отделение полиции Львовщины в понедельник, 17 февраля, поступила информация о массовом отравлении сотрудников одного из предприятий. Ранее «ФАКТЫ» сообщали об отравлении отдыхающих на популярном курорте Славское.

- В инфекционное отделение местной больницы с симптомами отравления были госпитализированы девять человек в возрасте от 19 до 45 лет. Предварительно врачи поставили диагноз острый энтероколит, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

По этому факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, ведется расследование. Более подробной информации и комментариев медиков пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении студентов в Ивано-Франковске. А в Киеве старшеклассники отравились в школе неизвестным веществом.

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