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«Все в панике»: жительница Золотого рассказала, как там отреагировали на наступление боевиков
Утром вторника, 18 февраля, оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Обострение произошло возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольный. При обстрелах один украинский военный погиб, еще трое — ранены.
«Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать», — сказала проживающая в Золотом волонтер Светлана Печеная в комментарии «НВ».
Сейчас, по ее словам, интенсивность обстрелов снизилась, но они продолжаются.
«Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?» — сообщила собеседница.
Она отметила, что после разведения сил обстрелы происходят практически ежедневно, но такого продолжительного не было уже давно.
После атаки боевиков на Донбассе СНБО провело заседание.
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