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Спорт

Свитолина бесславно вылетела с турнира в Дубае

13:08 18 февраля 2020 10
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, опустившаяся с четвертой на шестую строчку в обновленном мировом женском рейтинге, не смогла преодолеть первый круг представительного турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 2,9 млн долларов.

Наша соотечественница встречалась с американкой Дженнифер Брэйди (52-я), которую в июле 2016-го легко обыграла в канадском Монреале (6:2, 6:4). На этот раз игра Элины была далека от идеала, что в итоге привело к поражению в двух сетах — 2:6, 1:6.

За вылет уже после стартового раунда с турнира, который сама Свитолина называла одним из своих самых любимых, украинка заработала 17 055 долларов призовых.

Отметим, что это уже пятое поражение для нашей соотечественницы в 2020 году. Пока что дальше третьего круга Элина нигде не продвигалась…

Добавим, что также в Дубае выступает Даяна Ястремская (26-я) — 19-летняя одесситка в первом раунде сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (39-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины обыграла Эстонию в Кубке Федерации и вышла в плей-офф турнира.

Фото Jimmie 48

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