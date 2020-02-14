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Спорт

Свитолина разгромлена на турнире в Таиланде (видео)

14:32 14 февраля 2020 139
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (4-е место в мировом женском рейтинге) успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 251 750 долларов.

Соперницей нашей соотечественницы была японка Нао Хибино (84-я), которую Элина уже однажды обыгрывала — в октябре 2018-го в Гонконге победа далась украинке довольно легко (6:0, 6:3).

На этот раз поединок сложился не в пользу Свитолиной. Соперница успешнее действовала на своих подачах, допускала меньше ошибок, чем украинка (Нао выиграла семь (!) геймов подряд, четыре из которых — на подачах украинки), и в итоге одержала победу в двух сетах — 6:4, 6:2 в пользу японки.

Таким образом, заработав 6 275 долларов за участие в четвертьфинале, Элина не смогла повторить прошлогодний успех на кортах Хуахина другой украинки Даяны Ястремской. А вот Хибино за выход в финал турнира поспорит с победительницей пары Ван Цян (Китай, 27-я) — Леони Кунг (Швейцария, 283-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина готова помочь сборной Украины в раунде плей-офф Кубка Федерации против Японии.

Фото WTA Tennis

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