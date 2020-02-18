Вслед за внуком королевы Елизаветы II расстался с женой и ее племянник (фото)

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Британскую королевскую семью продолжают преследовать проблемы. Спустя неделю после того, как было объявлено, что старший внук Елизаветы II Питер Филлипс и его жена Отэм разводятся после 12 лет брака, стало известно, что племянник королевы также подал на развод со своей супругой.

Сын младшей сестры Ее Величества, покойной принцесса Маргарет, прожил в браке почти 26 лет. 58-летний Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон (при жизни своего отца Эдварда Дэвид носил титул учтивости «виконт Линли») и его жена Серена заявили, что расстаются по обоюдному согласию и не держат друг на друга обид. О супружеской измене с чьей-либо стороны речь не идет. По словам друзей, Дэвид «слишком много времени проводит вдали от жены из-за своей работы». 1985 году он основал фирму David Linley Furniture Ltd., занимающуюся производством эксклюзивной мебели. Его даже прозвали «королевский столяр».

Дэвид, который занимает 21-й место в очереди на британский престол, женился на Серене Алейне Стэнхоуп, дочери Чарльза Стэнхоупа, графа Харрингтона, в октябре 1993 года. У них имеется двое детей — 20-летний виконт Линли Чарльз Армстронг-Джонс и 17-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс (она была одной из девочек-цветочниц на свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году).

Как сообщает Daily Mail, королева Елизавета крайне расстроена предстоящим разводом. Дэвид всегда был очень близок со своей венценосной тетушкой и двоюродным братом — принцем Уэльским Чарльзом. Граф практически каждый год гостит у королевы в Сандрингеме на Рождество, а летом — в ее шотландском имении Балморал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сайт официальный британской королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию.

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