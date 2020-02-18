Шоу-бизнес

Била и даже сломала палец: стало известно о насилии в группе KAZKA

Солистка коллектива KAZKA Александра Зарицкая, которая ранее взбудоражила поклонников откровенным клипом, била музыканта Дмитрия Мазуряка и даже сломала ему палец.

Об этом сама Зарицкая и ее коллеги рассказали в программе «CЛАВА+» (смотреть на видео после 31:00).

Сейчас Зарицкая, по ее словам, не бьет музыкантов, но и в том, что было, не раскаивается. Она отмечает, что это все — «как в большой дружной семье».

А палец, говорит Саша, сломала не просто так, а после того, как Дима без уважения высказался о ее земляках. Сам Дмитрий согласен, что не очень удачно тогда пошутил.

Правда, зрителям не понравилось поведение Александры, они пишут в комментариях о высокомерии певицы.

«У солистки, конечно, корона на голове выросла знатная», «Первое интервью, которое было неприятно смотреть. Звездная болезнь прогрессирует. Странное чувство стыда вызывает поведение певицы», «Испанский стыд», — возмущаются люди.

Напомним, ранее Зарицкая рассказала о своем романе с иностранцем.

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