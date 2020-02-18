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Акробат поневоле: собака переоценила свои силы, пытаясь перепрыгнуть препятствие (видео)

13:55 18 февраля 2020 204
Собака пытается перепрыгнуть через сетку
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На интернет-платформе Reddit появилось забавное видео, озаглавленное: «Когда собака переоценивает свои возможности». На нем пес пытается с разбега перепрыгнуть через препятствие — натянутую на лужайке теннисную сетку. Однако прыгает недостаточно высоко и, запутавшись в сетке, делает впечатляющий кульбит в воздухе — прежде, чем относительно благополучно приземлиться.

Сбитый с толку пес не вполне понимает, что произошло, но довольно машет хвостом. «Он будто говорит: «Я это сделал? Да, вроде бы сделал», «Рад, что с ним все в порядке», «А я думаю, что это таки и было задумано — пес просто осваивал новый трюк» — писали пользователи в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов — трогательные фото и видео.

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