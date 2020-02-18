Zagoriy Foundation проведет конференцию с участием CEO движения Giving Tuesday

Общество и люди

19 февраля в Киеве при поддержке Zagoriy Foundation состоится конференция «Щедрый Вторник: новые подходы к благотворительности». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, а также будет презентовано исследование Zagoriy Foundation «Благотворительность в Украине: взгляд изнутри». Ожидаются выступления спикеров, представляющих различные сферы благотворительной деятельности. Среди них — основательница глобального движения Giving Tuesday Аша Курран (на фото), член наблюдательного совета Zagoriy Foundation Катерина Загорий, директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, главный редактор онлайн-издания platfor. ma Юрий Марченко, рестораторы Дмитрий и Елена Борисовы, операционный директор агентства Postmen Ольга Сытник, исполнительный директор ОО «Відчуй» Дарья Герасимчук.

Каждый из приглашенных спикеров имеет значительный опыт благотворительной деятельности.

Участие в конференции бесплатно при условии предварительной регистрации.

Всеукраинский день добрых дел «Щедрый вторник» является частью глобального благотворительного движения Giving Tuesday, которое возникло в 2012 году в США и постепенно приобрело популярность в других странах. Украина присоединилась к движению в 2018 году.

Zagoriy Foundation создан в 2015 году. Фонд основали члены семьи Загорий, совладельцы фармацевтической компании «Дарница». Zagoriy Foundation реализовал или реализует 45 проектов, на которые было привлечено более 20 млн грн. Эти проекты охватили около 200 тысяч бенефициаров. Одно из основных направлений деятельности Zagoriy Foundation — популяризация идей филантропии среди украинцев.

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