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Украина

Россия готовится к полноценному наступлению на Украину: в разведке дали тревожный прогноз

14:26 18 февраля 2020 369
российские военные
Инф. «ФАКТОВ»

Российская армия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной. Сейчас для полномасштабного вторжения в нашу страну российским военным понадобится две недели. Уже к 2022−2023 годам РФ может начать наступление без проведения мобилизации.

Об этом в передаче «PRO Військо» заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает «Цензор.НЕТ».

По словам Скибицкого, сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения.

«Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы «Тополь» будут заменять системами «Ярс». Продолжается развитие новой ракетной системы «Cармат», — сказал генерал.

Он отметил, что дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Напомним, по информации Генштаба, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и вдоль границы с Украиной находится около 82 тысяч российских военнослужащих. Россия постоянно проводит учения войск, находящихся в Крыму и Южном военном округе.

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