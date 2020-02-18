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Беременная Alyosha рассказала, как оригинально сообщила мужу о ребенке
Популярная певица Alyosha (Алена Кучер), которая скоро в третий раз станет мамой, рассказала, как оригинально сообщила мужу Тарасу Тополе о будущем пополнении в семье. Когда была беременная вторым ребенком, решила не говорить любимому прямо, а устроила сюрприз с загадкой.
«Мы с Тарасом оставляем друг другу какие-нибудь особенные сообщения. Это могут быть смайлики, бывают сердечки или что-то выложено с помощью конфет на столе. И однажды я оставила ему три сердечка, выложенные конфетами. И в самое маленькое сердечко положила крохотный детский конвертик, который сама же и сшила. И положила туда тест», — рассказала певица в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Но Тарас не обратил на это внимание и не понял знаки, с помощью которых любимая оставила ему сообщение о том, что ждет ребенка. И только когда Алена позвонила Тарасу, он догадался.
Пол третьего ребенка звездные супруги не разглашают, предпочитают не комментировать беременность.
Напомним, об интересном положении Alyosha стало известно после совместного концерта с Владом Дарвиным. Под просторными нарядами певицы четко видно округлившийся животик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что лидер группы «Антитела» Тарас Тополя стал крестным новорожденной дочки певицы Наталки Карпы.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..