Беременная Alyosha рассказала, как оригинально сообщила мужу о ребенке

Шоу-бизнес

Популярная певица Alyosha (Алена Кучер), которая скоро в третий раз станет мамой, рассказала, как оригинально сообщила мужу Тарасу Тополе о будущем пополнении в семье. Когда была беременная вторым ребенком, решила не говорить любимому прямо, а устроила сюрприз с загадкой.

«Мы с Тарасом оставляем друг другу какие-нибудь особенные сообщения. Это могут быть смайлики, бывают сердечки или что-то выложено с помощью конфет на столе. И однажды я оставила ему три сердечка, выложенные конфетами. И в самое маленькое сердечко положила крохотный детский конвертик, который сама же и сшила. И положила туда тест», — рассказала певица в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Но Тарас не обратил на это внимание и не понял знаки, с помощью которых любимая оставила ему сообщение о том, что ждет ребенка. И только когда Алена позвонила Тарасу, он догадался.

Пол третьего ребенка звездные супруги не разглашают, предпочитают не комментировать беременность.

Напомним, об интересном положении Alyosha стало известно после совместного концерта с Владом Дарвиным. Под просторными нарядами певицы четко видно округлившийся животик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что лидер группы «Антитела» Тарас Тополя стал крестным новорожденной дочки певицы Наталки Карпы.

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